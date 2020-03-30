Карантин в Україні змусив нардепів перейти на онлайн-засідання комітетів

https://racurs.ua/ua/n135982-golosuvatymut-rukamy-rada-v-umovah-karantynu-dozvolyla-onlayn-zasidannya-komitetiv.html

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Верховна Рада внесла зміни до регламенту своєї роботи. Зокрема, під час сьогоднішнього першого позачергового засідання 320 голосами «за» парламентарі підтримали проект закону № 3277, який передбачає внесення змін до закону «Про комітети Верховної Ради України». Згідно з ухваленими змінами, в умовах карантину засідання комітетів Ради відбуватимуться у режимі відеоконференції.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, такий режим запроваджується тимчасово з метою обмеження соціальних контактів і запобігання поширенню коронавірусу.

У прес-службі «Слуги народу» також додали, що відеоконференції, єдина автоматизована система роботи з документами і онлайн-трансляції стануть новим режимом роботи Ради на карантині.

В апараті парламенту вже розроблено електронну платформу, що дозволяє ідентифікувати особу народного депутата й забезпечити повну захищеність зв’язку. Залишається тільки її впровадити. Голосування проходитиме відкрито шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався», — зазначаю у партії Володимира Зеленського.

Окрім цього, 30 березня 320 парламентарів підтримали постанову № 3278 про внесення змін до організації роботи Верховної Ради на період дії карантину в Україні. Згідно з цим документом, до завершення обмежувальних заходів Верховна Рада працюватиме у режимі роботи в комітетах, комісіях і депутатських фракціях (депутатських групах).