Буславець поки що не потрапила до Міненергетики: питання пригальмував Зеленський

https://racurs.ua/ua/n135969-rada-pryznachyla-buslavec-ministrom-energetyky.html

Ракурс

Ольга Буславець поки що не стала новим очільником Міністерства енергетики і захисту довкілля України в уряді прем'єра Дениса Шмигаля під час сьогоднішнього позачергового засідання парламенту. Питання про призначення Буславець на цю посаду навіть не розглядалося.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що питання знято з розгляду на вимогу президента Володимира Зеленського.

Надійшов лист президента України: «Прошу виключити з порядку денного позачергового засідання ВРУ питання про призначення Ольги Буславець міністром енергетики і захисту довкілля України». Тому це питання знімається з порядку денного, — заявив Разумков.

Днем раніше у Верховній Раді зареєстрували проект постанови № 3280 про призначення Буславець на посаду міністра енергетики і захисту довкілля. Ініціатором документу виступив глава уряду.

Як відомо, Буславець із 11 квітня 2005 року по 10 лютого 2020 року працювала на посаді генерального директора директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними ЗМІ, Буславець має добрі стосунки з чинним прем'єром Шмигалем, який із 2017 року до призначення в Кабмін працював на керівних посадах у ДТЕК «Західенерго» та Бурштинській ТЕС.