Карантин в Украине заставил нардепов перейти на онлайн-заседание комитетов Рады

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Верховная Рада внесла изменения в регламент своей работы. В частности, во время сегодняшнего первого внеочередного заседания 320 голосами «за» парламентарии поддержали проект закона № 3277, который предусматривает внесение изменений в закон «О комитетах Верховной Рады Украины». Согласно принятым изменениям, в условиях карантина заседания комитетов Рады будут проходить в режиме видеоконференции.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, такой режим вводится временно в целях ограничения социальных контактов и предотвращения распространения коронавируса.

В пресс-службе «Слуги народа» также добавили, что видеоконференции, единая автоматизированная система работы с документами и онлайн-трансляции станут новым режимом работы ВР на карантине.

В аппарате парламента уже разработана электронная платформа, позволяющая идентифицировать личность народного депутата и обеспечить полную защищенность связи. Остается только ее внедрить. Голосование будет проходить открыто путем поднятия рук и высказывания своей позиции «за», «против» или «воздержался», — отмечают в партии Владимира Зеленского.

Кроме этого, 30 марта 320 парламентариев поддержали постановление № 3278 о внесении изменений в организацию работы Верховной Рады на период действия карантина в Украине. Согласно документу, до конца ограничительных мер Верховная Рада будет работать в режиме работы в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях (депутатских группах).