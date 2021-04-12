Росія вбила воїна ЗСУ на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n153121-rosiya-vbyla-voyina-zsu-na-donbasi.html

Ракурс

Росія вбила військовослужбовця Збройних сил України на Донбасі. Про це у понеділок, 12 квітня, повідомляє прес-центр оперативно-тактичного угруповання «Північ» у Фейсбук.

В смузі відповідальності ОТУ «Північ», внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Росії позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗСУ отримав не сумісне з життям вогнепальне кульове поранення, — йдеться у повідомленні.

Командування висловило щирі співчуття рідним та близьким захисника України.

На місці події зараз працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Про обстріли окупантів та вбивство військового українська сторона повідомила представників ОБСЄ.

Ворог цілеспрямовано порушує режим «тиші» та не бажає дотримуватися чинних домовленостей про припинення вогню, — резюмували в ОТУ «Північ».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Володимира Зеленського заявили про намір добиватися проведення «нормандських переговорів» у зв’язку з агресивною поведінкою Росії на Донбасі, загибеллю бійців Збройних сил України та стягуванням військових угруповань країни-агресора до кордонів. З початку 2021 року російські окупанти вбили 26 захисників України, які захищали кордони держави в зоні операції Об'єднаних сил.