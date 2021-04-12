Россия убила воина ВСУ на Донбассе

https://racurs.ua/n153121-rossiya-ubila-voina-vsu-na-donbasse.html

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Россия убила военнослужащего Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом в понедельник, 12 апреля сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки «Север» в Фейсбук.

В полосе ответственности ОТУ «Север», в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями России позиций наших подразделений один военнослужащий ВСУ получил несовместимое с жизнью огнестрельное пулевое ранение, — говорится в сообщении.

Командование выразило искренние соболезнования родным и близким защитника Украины.

На месте происшествия сейчас работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Об обстреле оккупантов и убийстве военного украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Враг целенаправленно нарушает режим «тишины» и не желает придерживаться действующих договоренностей о прекращении огня, — резюмировали в ОТУ «Север».

Напомним, ранее мы сообщали, что у Владимира Зеленского заявили о намерении добиваться проведения «нормандских переговоров» в связи с агрессивным поведением России на Донбассе, гибелью бойцов Вооруженных сил Украины и стягиванием военных группировок страны-агрессора к границе. С начала 2021 года российские оккупанты убили 26 защитников Украины в зоне операции Объединенных сил.