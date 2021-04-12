Агрессия России. Фото: УП

https://racurs.ua/n153120-ugroza-rossii-kiev-pozvali-na-konsultacii-v-nato.html

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Угроза России на украинских границах станет причиной для внеочередного заседания Украина-НАТО.

Уже завтра, 13 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправится с рабочим визитом в Брюссель, чтобы принять участие в заседании. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Сообщается, что инициированное Украиной заседание созывается в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО на выполнение договоренности президента Владимира Зеленского и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля.

Глава МИД Украины и НАТО обсудят наращивание военной мощи на российско-украинской границе и во временно оккупированном Крыму, а также обсудят пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время визита министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет также личную встречу с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Статья 15 Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций Украины с НАТО в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, отказавшись назвать причину наращивания военного присутствия у границ Украины и на оккупированном Донбассе. Российской стороне был направлен запрос о предоставлении разъяснений относительно существенного роста военного присутствия России вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в течение последних дней.

Киев в очередной раз призвал Россию отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения минских договоренностей.