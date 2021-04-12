Агресія Росії. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153120-zagroza-rosiyi-kyyiv-poklykaly-na-konsultaciyi-v-nato.html

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Загроза Росії на українських кордонах стане причиною для позачергового засідання Україна-НАТО.

Вже завтра, 13 квітня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирушить із робочим візитом до Брюсселя, щоб узяти участь у засіданні. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Повідомляється, що ініційоване Україною засідання скликається в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості президента Володимира Зеленського та генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга від 6 квітня.

Очільник МЗС України та члени НАТО обговорять нарощування військової потужності на українсько-російському кордоні та в тимчасово окупованому Криму, а також обговорять шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності України.

Під час візиту міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе також особисту зустріч із генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Стаття 15 Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО передбачає можливість застосування кризового консультативного механізму для проведення спільних консультацій України з НАТО у випадку, коли Україна вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці. Востаннє ця стаття активувалася у 2018 році після нападу Росії на українські військові кораблі в Чорному морі поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія порушила Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри та безпеки, відмовившись назвати причину нарощення військової присутності біля кордонів України та на окупованому Донбасі. Російській стороні було направлено запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Росії вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей упродовж останніх днів.

Київ вкотре закликав Росію відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику й дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення мінських домовленостей.