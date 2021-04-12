Кварцування Ради — парламент будуть дезінфікувати ультрафіолетом

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Залу засідань Верховної Ради через рік після спалаху пандемії коронавірусу таки здогадались кварцувати для запобігання COVID-19.

Обробляти приміщення парламенту будуть кожного пленарного дня. Про це повідомив спікер Дмитро Разумков під час погоджувальної ради. Він зазначив, що через дезінфекцію зали Ради перерву у засіданні збільшать — тепер нардепи матимуть годину вільного часу замість колишніх 30 хвилин.

Крім цього, після кожного пленарного засідання перед позачерговим буде одна година перерви.

Як це все виглядатиме, народні обранці можуть побачити вже у вівторок, 13 квітня, оскільки Верховна рада цього дня може зібратися аж на два позачергові засідання. Як повідомив Разумков, обидва їх ініціювали депутатські фракції та групи.

За словами спікера, розпорядження про проведення цих засідань, в яких будуть вказані порядки денні, повинні з’явитися найближчим часом.

Зазначимо, що кварцування приміщення — це обробка ультрафіолетовим випромінюванням, під впливом якого гинуть шкідливі мікроорганізми, віруси і бактерії. Проводити таку дезінфекцію у період пандемії COVID-19 вкрай необхідно. Однак варто враховувати, що під час кварцування не допускається присутність людей у приміщеннях, які дезінфікуються.

Нагадаємо, Разумков розкритикував Мінцифри за спробу дозволити нардепам голосувати вдома. Голова парламенту зазначив, що додаток для онлайн-голосування у Верховній Раді поза межами законодавства України.