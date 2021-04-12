Кварцевание Рады — парламент будут дезинфицировать ультрафиолетом

https://racurs.ua/n153119-kvarcevanie-rady-parlament-budut-dezinficirovat-ultrafioletom.html

Ракурс

Зал заседаний Верховной Рады через год после вспышки пандемии коронавируса все же догадались кварцевать для предотвращения COVID-19. Обрабатывать помещение парламента будут каждый пленарный день.

Об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков во время согласительного совета. Он отметил, что из-за дезинфекции зала Рады перерыв в заседании увеличат — теперь нардепы будут иметь час свободного времени вместо прежних 30 минут.

Кроме этого, после каждого пленарного заседания перед внеочередным будет один час перерыва. Как это все будет выглядеть, народные избранники могут увидеть уже во вторник, 13 апреля, поскольку Верховная Рада в этот день может собраться на целых два внеочередных заседания. Как сообщил Разумков, оба их инициировали депутатские фракции и группы.

По словам спикера, распоряжение о проведении этих заседаний, в которых будут указаны повестки дня, должны появиться в ближайшее время.

Отметим, что кварцевание помещения — это обработка ультрафиолетовым излучением, под воздействием которого погибают вредные микроорганизмы, вирусы и бактерии. Проводить такую дезинфекцию в период пандемии COVID-19 крайне необходимо. Однако следует учитывать, что во время кварцевания не допускается присутствие людей в помещениях, которые дезинфицируются.

Напомним, Разумков раскритиковал Минцифры за попытку разрешить нардепам голосовать дома. Председатель парламента отметил, что приложение для онлайн-голосования в Верховной Раде находится за пределами законодательства Украины.