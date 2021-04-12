NASA продовжує досліджувати Марс

https://racurs.ua/ua/n153123-blakytni-duny-marsa-pokazalo-nasa-foto.html

Ракурс

NASA опублікувало приголомшливий знімок з Марса, на якому зображена територія, покрита «морем» «блакитних» піщаних дюн.

Ці піщані дюни покривають північну полярну шапку планети, де температури можуть сягати до -150° C, повідомляє The Independent.

У NASA зазначають, що піщані дюни насправді займають територію розміром з Техас, другий за величиною штат США, тобто — площу, що є дещо більшою за площу України.

Проте на самому фотознімку показана територія шириною приблизно у 31 км. Опубліковане фото складається з кількох знімків, зроблених з грудня 2002 року по листопад 2004 року орбітальним апаратом Mars Odyssey.

Знімок являє собою псевдокольорову фотографію — це означає, що на ній кольори представляють різні температури:

сині відтінки — це зони холоду;

відтінки жовтого та помаранчевого — зігріті сонячним світлом райони.

Нагадаємо, у лютому NASA поділилося унікальними аудіозаписами звуків Марса.