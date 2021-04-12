Ever Given. Фото: РБК

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Ever Given, застрягле гігантське судно, що заблокувало Суєцький канал, мусить виплатити 1 млрд доларів компенсації владі Єгипту.

Голова адміністрації Суецького каналу Єгипту (SCA) Усама Рабі заявив, що контейнеровоз не випустять у плавання, поки не буде виплачена компенсація. Про це повідомляє агентство Anadolu.





Повідомляється, що судно залишиться в Єгипті до завершення розслідування і виплати компенсації. Як тільки власники погодяться на компенсацію, судну буде дозволено зрушити з місця. Наразі збитки від судна оцінюють в 1 млрд доларів.

Як відомо, 25 березня судно Ever Given, що належить японській фірмі Shoei Kisen KK, плило з Китаю в Нідерланди з майже 220 тис. тонн вантажу. У каналі судно сіло на мілину. Єгипетській владі вдалося звільнити судно, яке зараз знаходиться в районі Великого Гіркого озера Єгипту. Причиною інциденту міг бути «технічний збій», оскільки судно не виконало накази капітана.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Суецький канал повністю розблокували після того, як гігантський контейнеровоз Ever Given сів на мілину 23 березня.