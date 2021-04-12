Фігура. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n153133-svyatkovu-figuru-kosmonavta-v-rosiyi-rozirvalo-vitrom-video.html

Ракурс

У Росії святкову фігуру космонавта, яку встановили до Дня космонавтики, 12 квітня, розірвало вітром.

Надувну фігуру астронавта встановили біля Сибірського федерального університету. Про це повідомляє російське Федеральне агентство новин.





Повідомляється, що співробітники університету прикрасили територію біля університету 17-метровим космонавтом, але вітер виявився занадто сильним — надувну фігуру прорвало вітром. Тепер фігура висить на тросах і робить хаотичні рухи, через що студенти й гості університету, які приїхали на форум, залишилися наляканими.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що собаки з яскраво-блакитним і зеленим кольором хутра з’явилися в Російській Федерації. Сім бездомних собак побачили у покинутого склозаводу в Дзержинську, промисловому місті поблизу Нижнього Новгорода, в 370 км на схід від Москви. Фотографії цих тварин стали вірусними після того, як 11 лютого місцеві ЗМІ повідомили про дивну зграї собак.