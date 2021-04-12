Фигура. Фото: РБК

https://racurs.ua/n153133-prazdnichnuu-figuru-kosmonavta-v-rossii-razorvalo-vetrom-video.html

Ракурс

В России праздничную фигуру космонавта, которую установили ко Дню космонавтики, 12 апреля, разорвало ветром.

Надувную фигуру астронавта установили возле Сибирского федерального университета. Об этом сообщает российское Федеральное агентство новостей.





Сообщается, что сотрудники университета украсили территорию возле университета 17-метровым космонавтом, но ветер оказался слишком сильным — надувную фигуру прорвало ветром. Теперь фигура висит на тросах и совершает хаотичные движения, из-за чего студенты и гости университета, которые приехали на проходящий там форум, остались напуганными.





Напомним, ранее мы сообщали, что собаки с ярко-голубым и зеленым цветом меха появились в Российской Федерации. Семь бездомных собак увидели у заброшенного стеклозавода в Дзержинске, промышленном городе близ Нижнего Новгорода, в 370 км к востоку от Москвы. Фотографии этих животных стали вирусными после того, как 11 февраля местные СМИ сообщили о странной стае собак.