Украину накроет похолодание с дождями и мокрым снегом, фото — pixabay.com

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В Украину ползет серьезное похолодание, вытесняя почти летнее тепло, которое успело порадовать нас минувшими выходными. О том, что радость была преждевременной, свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По словам Диденко, в западной части Украины существует высокая вероятность мокрого снега, который будет идти уже завтра, 13 апреля, поздно вечером или в среду, 14 апреля.

Внимание! С запада Европы к нашим западным областям начнет по-крокодильи подползать мокрый снег, — предостерегает Диденко.

Похолодает не только на Западе. Синоптик прогнозирует, что «язычок несколько свежего воздуха» протянется во вторник от Киевщины через Черкасскую в Одесскую область.

13 апреля на севере Украины, в центре и на юге вероятны дожди, будет облачно. Дневная температура воздуха составит +12 … +18 °С, на побережье морей +9… +12 °С.

В Киеве 13 апреля небо будет затянуто облаками, возможен кратковременный дождь. Температура будет колебаться в пределах +12… +14 °С.

Похожий прогноз дает и Укргидрометцентр. По данным украинских синоптиков, более вероятно, что снег в западных областях будет идти в среду, 14 апреля. В этот день во многих регионах Украины пройдут дожди: днем в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Ночью — в Житомирской и Винницкой.

А к концу недели в Укргидрометцентре прогнозируют значительное похолодание: в четверг и пятницу температура ночью местами снизится до +3 °С.

Напомним, погода в Украине 12 апреля была по-весеннему теплой, температура иногда достигала летних 20 градусов.