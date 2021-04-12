В Україну суне серйозне похолодання з дощами і мокрим снігом, фото — pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n153132-v-ukrayinu-sune-seryozne-poholodannya-z-doschamy-i-mokrym-snigom-karta.html

Ракурс

В Україну суне серйозне похолодання, витісняючи майже літнє тепло, яке встигло потішити нас минулими вихідними. Про те, що радість була передчасна, свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.

За словами Діденко, у західній частині України є висока ймовірність мокрого снігу, який йтиме вже завтра, 13 квітня, пізно ввечері або в середу, 14 квітня.

Увага! Із заходу Європи до наших західних областей почне по-крокодилячому підповзати мокрий сніг, — застерігає Діденко.

Похолоднішає не лише на Заході. Синоптик прогнозує, що «язичок дещо свіжішого повітря» протягнеться у вівторок від Київщини через Черкащину до Одещини.

13 квітня на півночі України, у центрі та на півдні ймовірні дощі, буде хмарно.

Денна температура повітря становитиме +12…+18 °С, на узбережжі морів +9…+12 °С.

У Києві 13 квітня небо буде затягнуте хмарами, можливий короткочасний дощ. Температура коливатиметься в межах +12…+14 °С.

Схожий прогноз дає і Укргідрометцентр. За даними українських синоптиків, більш імовірно, що сніг у західних областях буде йти в середу, 14 квітня.

Цього дня у багатьох регіонах України пройдуть дощі: вдень — у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Вночі — на Житомирщині та Вінниччині.

А до кінця тижня в Укргідрометцентрі прогнозують значне похолодання: у четвер і п’ятницю температура вночі подекуди знизиться до +3 °С.

Нагадаємо, погода в Україні 12 квітня була по-весняному теплою, температура подекуди досягала літніх 20 градусів.