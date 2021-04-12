Принц Гаррі прилетів на похорон діда без Меган Маркл

Принц Гаррі і принц Філіп. Фото: The sun

https://racurs.ua/ua/n153131-prync-garri-pryletiv-na-pohoron-dida-bez-megan-markl.html

Ракурс

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії зі США напередодні похорону свого діда, принца Філіпа.

Герцог Сасекський не взяв із собою свою дружину, Меган Маркл. Про це повідомляє видання The Sun.

Повідомляється, що самого принца Гаррі помітили в лондонському аеропорту «Хітроу», коли він виходив із літака British Airways, що прилетів із Лос-Анджелеса. Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем Кенсингтонського палацу, де до цього жив зі своєю дружиною Меган Маркл.

Сама Меган Маркл залишилася в США через другу вагітність — вона готується до пологів уже влітку. Наразі офіційні джерела відмовилися коментувати поїздку Гаррі, але представник Букінгемського палацу заявив на вихідних, що принц «планує бути присутнім» на похоронах свого діда у Віндзорі 17 квітня.

Зауважимо, що це перший візит принца Гаррі додому після скандалу через інтервʼю американській ведучій Опрі Вінфрі. Дружина Гаррі Меган Маркл звинуватила королівську родину в расизмі та доведені до самогубства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Філіп, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II, помер 9 квітня. У зв’язку з цим принц Гаррі вперше повернеться у Велику Британію після відмови від королівських обов’язків без своєї дружини.