Російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський розповів, що чекає Росію у випадку спроби захопити Україну, фото: «Український мілітарний портал»

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Росія в разі спроби захопити Україну зіткнеться з протидією з боку США.

Американці не відправлять армію, проте розпочнуть «тотальну економічну війну» проти РФ. Про це російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський, який зараз перебуває у Вашингтоні, розповів в інтерв’ю виданню «Українська правда», коментуючи чергове загострення ситуації.

За словами Піонтковського, чинні санкції є болісними для Росії, але за великим рахунком це лише «уколи шпильками».

США перейде до тотальної економічної війни. Це означає відключення від SWIFT, нафтове ембарго та арешт так званого «російського трильйона», активів олігархів і чиновників, близьких до Путіна, — переконаний Піонтковський.

Політолог наголошує, що такі дії будуть «абсолютно руйнівними» для російської економіки. Про це, зазначає Піонтковський, свідчить те, як вже «нервово» поводиться рубль на фондових ринках.

Американці не відправлять військові дивізії воювати в Україні. Але все інше в плані військової підтримки буде зроблено: постачання зброї, радники, інструктори, присутність кораблів в Чорному морі, — наголошує Піонтковський.

На думку політолога, нарощування військових сил Росією біля України є «грою в слабака» з боку Путіна.

Путін б'ється в істериці в цій грі в слабака. Перейти грань, розпочати реальну війну страшнувато. І що ж йому робити? Відступити? — наголошує Піонтковський. — На жаль, ступінь божевілля, яке розігрується в російських ЗМІ, така, що штовхне Путіна і його оточення на той фатальний крок, який буде згубний для Росії.

За його словами, у Путіна, розігрітого власною пропагандою, є дві цілі, які не можливо сумістити.

Покарати Україну, завдати їй політичний, моральний збиток, дестабілізувати українське суспільство. І при цьому не нарватися на ті пекельні санкції, які США їм твердо обіцяли, — зазначив Піонтковський.

Нагадаємо, у Держдепі США нещодавно попередили Кремль про наслідки вторгнення в Україну.