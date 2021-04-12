Піст зараз, хай святим духом обідають — «слуга» про їдальню Ради на локдауніhttps://racurs.ua/ua/n153129-pist-zaraz-hay-svyatym-duhom-harchuutsya-sluga-pro-yidalnu-rady-na-lokdauni.htmlРакурс
Олександр Корнієнко, очільник президентської партії «Слуга народу», розповів, як харчуватимуться народні депутати під час роботи цього тижня, зважаючи на те, що їдальня Верховної Ради не працюватиме, а ресторани та кафе Києва зачинені на локдаун. Представник команди Зеленського, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 12 квітня пожартував, що парламентарям доведеться харчуватися святим духом.
Святим духом. Піст зараз, нехай постять. А якщо серйозно — наша фракція допомагатиме організувати цей процес для наших депутатів, — заявив Корнієнко.
Також він додав, що цього тижня під час пленарних засідань Верховної Ради, для нардепів планується організація обідів, які кожна фракція замовлятиме самостійно.
Думаю, що іншим фракціям — гріх скаржитися, тому що ми — найбільші. І нам організувати замовлення на 200 обідів трохи складніше, аніж фракції «Голос» — де 17 або 20 нардепів, — підсумував політик.