Піст зараз, хай святим духом харчуються - “слуга” про їдальню Ради на локдауні

https://racurs.ua/ua/n153129-pist-zaraz-hay-svyatym-duhom-harchuutsya-sluga-pro-yidalnu-rady-na-lokdauni.html

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Олександр Корнієнко, очільник президентської партії «Слуга народу», розповів, як харчуватимуться народні депутати під час роботи цього тижня, зважаючи на те, що їдальня Верховної Ради не працюватиме, а ресторани та кафе Києва зачинені на локдаун. Представник команди Зеленського, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 12 квітня пожартував, що парламентарям доведеться харчуватися святим духом.

Святим духом. Піст зараз, нехай постять. А якщо серйозно — наша фракція допомагатиме організувати цей процес для наших депутатів, — заявив Корнієнко.

Також він додав, що цього тижня під час пленарних засідань Верховної Ради, для нардепів планується організація обідів, які кожна фракція замовлятиме самостійно.