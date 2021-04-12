Пост сейчас, пускай святым духом питаются — «слуга» о столовой Рады на локдаунеhttps://racurs.ua/n153129-post-seychas-puskay-svyatym-duhom-pitautsya-sluga-o-stolovoy-rady-na-lokdaune.htmlРакурс
Александр Корниенко, глава президентской партии «Слуга народа», рассказал, как будут питаться народные депутаты во время работы на этой неделе, учитывая то, что столовая Верховной Рады не будет работать, а рестораны и кафе Киева закрыты на локдаун. Представитель команды Зеленского, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 12 апреля пошутил, что парламентариям придется питаться святым духом.
Святым духом. Пост сейчас, пусть постятся. А если серьезно — наша фракция будет помогать организовать этот процесс для наших депутатов, — заявил Корниенко.
Также он добавил, что на этой неделе во время пленарных заседаний Верховной Рады, для нардепов планируется организация обедов, которые каждая фракция будет заказывать самостоятельно.
Думаю, что другим фракциям — грех жаловаться, потому что мы — самые большие. И нам организовать заказ на 200 обедов немного сложнее, чем фракции «Голос» — где 17 или 20 нардепов, — подытожил политик.