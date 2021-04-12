Пост сейчас, пускай святым духом питаются - «слуга» о столовой Рады на локдауне

https://racurs.ua/n153129-post-seychas-puskay-svyatym-duhom-pitautsya-sluga-o-stolovoy-rady-na-lokdaune.html

Ракурс

Александр Корниенко, глава президентской партии «Слуга народа», рассказал, как будут питаться народные депутаты во время работы на этой неделе, учитывая то, что столовая Верховной Рады не будет работать, а рестораны и кафе Киева закрыты на локдаун. Представитель команды Зеленского, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 12 апреля пошутил, что парламентариям придется питаться святым духом.

Святым духом. Пост сейчас, пусть постятся. А если серьезно — наша фракция будет помогать организовать этот процесс для наших депутатов, — заявил Корниенко.

Также он добавил, что на этой неделе во время пленарных заседаний Верховной Рады, для нардепов планируется организация обедов, которые каждая фракция будет заказывать самостоятельно.