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Пост сейчас, пускай святым духом питаются - «слуга» о столовой Рады на локдауне

Пост сейчас, пускай святым духом питаются — «слуга» о столовой Рады на локдауне

12 апр 2021, 15:19
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Александр Корниенко, глава президентской партии «Слуга народа», рассказал, как будут питаться народные депутаты во время работы на этой неделе, учитывая то, что столовая Верховной Рады не будет работать, а рестораны и кафе Киева закрыты на локдаун. Представитель команды Зеленского, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 12 апреля пошутил, что парламентариям придется питаться святым духом.

Святым духом. Пост сейчас, пусть постятся. А если серьезно — наша фракция будет помогать организовать этот процесс для наших депутатов, — заявил Корниенко.

Также он добавил, что на этой неделе во время пленарных заседаний Верховной Рады, для нардепов планируется организация обедов, которые каждая фракция будет заказывать самостоятельно.


Думаю, что другим фракциям — грех жаловаться, потому что мы — самые большие. И нам организовать заказ на 200 обедов немного сложнее, чем фракции «Голос» — где 17 или 20 нардепов, — подытожил политик.

Источник: Ракурс


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