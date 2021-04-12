Российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский, что ждет Россию в случае попытки захватить Украину, фото: «Украинский милитарный портал»

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Россия в случае попытки захватить Украину столкнется с противодействием со стороны США.

Американцы не отправят армию, однако начнут «тотальную экономическую войну» против РФ. Об этом российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский, который сейчас находится в Вашингтоне, рассказал в интервью изданию «Украинская правда», комментируя очередное обострение ситуации.

По словам Пионтковского, действующие санкции являются болезненными для России, но по большому счету это лишь «булавочные уколы».

США перейдет к тотальной экономической войне. Это означает отключение от SWIFT, нефтяное эмбарго и арест так называемого «русского триллиона», активов олигархов и чиновников, близких к Путину, — убежден Пионтковский.

Политолог отмечает, что такие действия будут «абсолютно разрушительными» для российской экономики. Об этом, отмечает Пионтковский, свидетельствует то, как уже «нервно» ведет себя рубль на фондовых рынках.

Американцы не отправят военные дивизии воевать в Украине. Но все остальное в плане военной поддержки будет сделано: поставки оружия, советники, инструкторы, присутствие кораблей в Черном море, — подчеркивает Пионтковский.

По мнению политолога, наращивание военных сил Россией возле Украины является «игрой в слабака» со стороны Путина.

Путин бьется в истерике в этой игре в слабака. Перейти грань, начать реальную войну страшновато. И что же ему делать? Отступить? — подчерквает Пионтковский. — К сожалению, степень безумия, которое разыгрывается в российских СМИ, такая, что толкнет Путина и его окружения на тот роковой шаг, который будет губителен для России.

По его словам, у Путина, разогретого собственной пропагандой, есть две цели, которые невозможно совместить.

Наказать Украину, нанести ей политический, моральный ущерб, дестабилизировать украинское общество. И при этом не нарваться на те адские санкции, которые США им твердо обещали, — отметил Пионтковский.

Напомним, в Госдепе США недавно предупредили Кремль о последствиях вторжения в Украину.