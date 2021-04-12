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Ракурс
Принц Гарри и Филипп. Фото: The sun

Принц Гарри прилетел на похороны деда без Меган Маркл

12 апр 2021, 15:28
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Принц Гарри вернулся в Великобританию из США накануне похорон своего деда, принца Филиппа.

Герцог Сасекский не взял с собой свою жену, Меган Маркл. Об этом сообщает издание The Sun.

Сообщается, что самого принца Гарри заметили в лондонском аэропорту «Хитроу», когда он выходил из самолета British Airways, прилетевшего из Лос-Анджелеса. Гарри остановился в коттедже Ноттингем Кенсингтонского дворца, где до этого жил со своей женой Меган Маркл.

Сама Меган Маркл осталась в США из-за второй беременности — она готовится к родам уже летом. Сейчас официальные источники отказались комментировать поездку Гарри, но представитель Букингемского дворца заявил на выходных, что принц «планирует присутствовать» на похоронах своего деда в Виндзоре 17 апреля.


Заметим, что это первый визит принца Гарри домой после скандала из-за интервью американской ведущей Опре Уинфри. Жена Гарри Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме и доведении до самоубийства.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер 9 апреля. В связи с этим принц Гарри впервые вернется в Великобританию после отказа от королевских обязанностей без своей жены.

Источник: Ракурс


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