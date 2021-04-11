Ракурсhttps://racurs.ua/
Погода в Україні. Фото: flickr.com
Тепло на заході та дощі на сході — погода в Україні на 12 квітня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n153083-teplo-na-zahodi-ta-doschi-na-shodi-pogoda-v-ukrayini-na-12-kvitnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 12 квітня буде по-весняною теплою, а опади прогнозують лише в східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.
Вночі температуру повітря прогнозують від 3° тепла до 8° вище нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть 13−20° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний та південний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода у Києві 12 квітня буде теплою, дощ обіцяють лише вдень. Вночі температуру повітря прогнозують 3−5° тепла, а повітря прогріється до 14−16° вище нуля.
Погода в Харкові у понеділок теж буде теплою, але з зливами. Температуру повітря вночі прогнозують 6−8° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 17−19° тепла.
Погода Одесі найближчої доби радуватиме теплом та сонцем. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 4° до 6° тепла, а вдень обіцяють 13−15° вище нуля.
Погода у Львові завтра очікується суха та ясна. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° вище нуля, а вдень обіцяють 17−19° тепла.
Погода в Карпатах 12 квітня буде ясною, можлива невелика хмарність. Температура повітря вночі від 3° тепла до 7° тепла, а вдень 16−19° тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 12 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.
Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 11 квітня прогнозувалася без опадів у більшості регіонів, окрім Криму та частини східних областей.
.