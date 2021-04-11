Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Погода в Україні 12 квітня буде по-весняною теплою, а опади прогнозують лише в східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму.

Вночі температуру повітря прогнозують від 3° тепла до 8° вище нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть 13−20° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-східний та південний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 12 квітня буде теплою, дощ обіцяють лише вдень. Вночі температуру повітря прогнозують 3−5° тепла, а повітря прогріється до 14−16° вище нуля.

Погода в Харкові у понеділок теж буде теплою, але з зливами. Температуру повітря вночі прогнозують 6−8° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 17−19° тепла.

Погода Одесі найближчої доби радуватиме теплом та сонцем. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують від 4° до 6° тепла, а вдень обіцяють 13−15° вище нуля.

Погода у Львові завтра очікується суха та ясна. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° вище нуля, а вдень обіцяють 17−19° тепла.

Погода в Карпатах 12 квітня буде ясною, можлива невелика хмарність. Температура повітря вночі від 3° тепла до 7° тепла, а вдень 16−19° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 12 квітня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 11 квітня прогнозувалася без опадів у більшості регіонів, окрім Криму та частини східних областей.