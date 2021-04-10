У більшості регіонів Україні 11 квітня опади не очікуються, фото:

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Погода в Україні 11 квітня очікується без опадів у більшості регіонів, окрім Криму та частини східних областей, де можливі неістотні опади.

На заході (крім Закарпаття) та півночі очікується невелика хмарність, у Криму та частині східних областей — хмарна погода, в решті регіонів — мінлива хмарність. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У зв’язку з потеплiнням та снiготаненням в горах, на рiчках басейну Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води, без негативних наслідків.

Погода у Києві протягом 11 квітня буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +14…+16°. Вітер південно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме +2…+4°, вдень — +16…+18°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде без опадів. Термометри вночі покажуть +3…+5°, вдень — +12…+14°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме +1…+3°, вдень — +14…+16°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря +2…+4° вночі та +13…+15° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 11 квітня буде без опадів. Очікується температура повітря +1…+3° вночі та +16…+18° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 11 квітня буде досить спокійним, очікуються невеликі збурення, переважно на початку доби.