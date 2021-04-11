Стало відоме ім'я бійця, який загинув на Луганщині. Фото: Район. Ківерці

https://racurs.ua/ua/n153082-stalo-vidome-im-ya-biycya-yakyy-zagynuv-na-luganschyni-foto.html

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських захисників. У ЗСУ назвали ім’я військовослужбовця, якого вбили поблизу селища Золоте-3 у Луганській області.

Старшого солдата Андрія Теперика смертельно поранили російські бойовики у суботу, 10 квітня. Йому було лише 24 роки, повідомили на офіційній сторінці 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка у Facebook.

Російські найманці вкотре «дотримувались режиму припинення вогню» і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Теперика. Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини. Наша військова сім’я висловлює глибокі співчуття батькам героя, — йдеться у повідомленні.



Андрій Теперик був родом із села Мартове Печенізького району Харківської області. Він служив стрільцем-снайпером у 92-ї окремій механізованій бригаді.

Раніше ми повідомляли, що окупанти за минулу добу, 10 квітня, дев’ять разів обстріляли позиції ЗСУ. На Луганщині пострілом зі стрілецької зброї бойовики смертельно поранили бійця ЗСУ.