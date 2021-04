«Громадянська війна» – Мендель потрапила у новий мовний скандал

Ракурс

Юлія Мендель, речниця Володимира Зеленського, потрапила у новий мовний скандал, написавши у коментарі на Facebook «#NoCivilWar in Ukraine». Користувачі розділилися у своїх думках щодо правильності використання цього хештегу.

Все почалося з того, що прес-секретар посольства Великої Британії в Україні Олексій Курка розповів про британське видання The Spectator, яке назвало війну в Україні «громадянською», повідомляє «Детектор медіа».

Дорогі мої друзі, чи не хочете ви витратити десять хвилин свого часу, щоб приєднатися до мене та надіслати електронний лист The Spectator про цю помилку? Дякую! — підписав він відповідний скріншот із публікацією видання.

У коментарях під цим дописом Юлія Мендель написала «#NoCivilWar in Ukraine». Її вирішив виправити політичний діяч Сергій Висоцький.

Господи, Юліє! No Civil War — це «ні — громадянській війні»! Якщо ви хотіли сказати «не громадянська війна» — варто щонайменше написати Not Civil War! — зазначив він.

Скріншоти з відповідями на коментар Юлії Мендель розійшлися мережею. Користувачів обурило, що речниця президента неправильно висловилася англійською, хоча свого часу працювала у NYT і є кандидатом філологічних наук.

Водночас далі у дискусії під дописом Курки з’явились також користувачі, які вважають, що речниця президента висловилася грамотно. Мовляв, її вислів можна трактувати як скорочений від «there is no civil war in Ukraine» — тобто в Україні немає громадянської війни.

Нагадаємо, заяву Юлії Мендель щодо «української російської мови» розкритикував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.