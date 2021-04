«Гражданская война» – Мендель попала в новый языковой скандал

https://racurs.ua/n153081-grajdanskaya-voyna-mendel-popala-v-novyy-yazykovoy-skandal.html

Ракурс

Юлия Мендель, пресс-секретарь Владимира Зеленского, попала в новый языковой скандал, написав в комментарии на Facebook «#NoCivilWar in Ukraine». Пользователи разделились в своих мнениях относительно правильности использования этого хештега.

Все началось с того, что пресс-секретарь посольства Великобритании в Украине Алексей Курка рассказал о британском издании The Spectator, которое назвало войну в Украине «гражданской», сообщает «Детектор медиа».

Дорогие мои друзья, не хотите ли вы потратить десять минут своего времени, чтобы присоединиться ко мне и отправить сообщение The Spectator об этой ошибке? Спасибо! — подписал он соответствующий скриншот с публикацией издание.

В комментариях под этим сообщением пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала «#NoCivilWar in Ukraine». Ее решил исправить политический деятель Сергей Высоцкий.

Господи, Юлия! No Civil War — это «нет гражданской войне»! Если вы хотели сказать «не гражданская война» — стоит как минимум написать Not Civil War! — написал он.

Скриншоты с этими ответами на комментарий Юлии Мендель разошлись сетью. Пользователей возмутило, что спикер президента неправильно выразилась на английском, хотя в свое время работала в NYT и является кандидатом филологических наук.

В то же время дальше в дискуссии под сообщением Куркы появились также пользователи, которые считают, что пресс-секретарь президента высказалась грамотно. Мол, ее выражение можно трактовать как сокращенный от «There is no civil war in Ukraine» — то есть в Украине нет гражданской войны.

Напомним, заявление Юлии Мендел относительно «украинского русского языка» раскритиковал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.