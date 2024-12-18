Зеленский ответил на призывы понизить мобилизационный возраст. Фото: ОП

https://racurs.ua/n202300-zelenskiy-otvetil-na-prizyvy-snizit-mobilizacionnyy-vozrast.html

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Президент Володимир Зеленський прокоментував мобілізаційний вік в Україні

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Глава держави розповів, що отримує від деяких лідерів сигнали про необхідність знизити мобілізаційний вік. Однак він вважає такі розмови нечесними, оскільки в сучасній війні важливий не лише вік військових, а й технологічність армії. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Le Parisien.

Від деяких лідерів ми чули сигнали: давайте знижуйте вік мобілізації. Але я вважаю, що на сьогодні — це нечесна розмова. Я про це як публічно, так і непублічно лідерам говорив. Сучасна війна інша. Це не лише про траншеї, це не просто сидіти в окопі з автоматом. Це сучасна зброя, дрони та артилерія, далекобійна зброя, авіація… І лідери це знають, тому це такі політичні ігри, — розповів глава держави.

При цьому Зеленський погодився, що вік військових впливає на фізичну підготовку. Однак наголосив, що йому важливо зберегти життя молоді, бо зараз «не Перша світова, це не рукопашний бій». Нинішню війну він охарактеризував так: «це бій зброї, бій інтелекту, бій технологій».

Нагадаємо, у Білому домі неодноразово закликали Україну збільшити чисельність ЗСУ шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

В Офісі президента України відповіли, що Київ не готує мобілізацію 18-річних.

Джерело: Le Parisien