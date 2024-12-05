Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Офісі президента відповіли на повідомлення про мобілізацію 18-річних

В Офісі президента відповіли на повідомлення про мобілізацію 18-річних

5 гру 2024, 10:56
999

В Україні не готують мобілізацію 18-річних.


.

Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин.

Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних, — написав радник президента з питань комунікацій Литвин у відповідь на пост про доцільність вивезення хлопців 15−17 років за кордон.

Раніше повідомлялось, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

Україні доведеться ухвалити важкі, але важливі, рішення щодо подальшої мобілізації до війська, — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів