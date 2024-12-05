В Офисе президента ответили на сообщения о мобилизации 18-летних

https://racurs.ua/n201860-v-ofise-prezidenta-otvetili-na-soobscheniya-o-mobilizacii-18-letnih.html

Ракурс

В Україні не готують мобілізацію 18-річних.

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Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин.

Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних, — написав радник президента з питань комунікацій Литвин у відповідь на пост про доцільність вивезення хлопців 15−17 років за кордон.

Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних — Dmytro Lytvyn (@dmtrltvn) December 4, 2024

Раніше повідомлялось, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.