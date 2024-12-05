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В Офисе президента ответили на сообщения о мобилизации 18-летних
В Офисе президента ответили на сообщения о мобилизации 18-летнихhttps://racurs.ua/n201860-v-ofise-prezidenta-otvetili-na-soobscheniya-o-mobilizacii-18-letnih.htmlРакурс
В Україні не готують мобілізацію 18-річних.
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Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин.
Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних, — написав радник президента з питань комунікацій Литвин у відповідь на пост про доцільність вивезення хлопців 15−17 років за кордон.
Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних— Dmytro Lytvyn (@dmtrltvn) December 4, 2024
Раніше повідомлялось, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.
Україні доведеться ухвалити важкі, але важливі, рішення щодо подальшої мобілізації до війська, — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
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