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Ракурс
В Офисе президента ответили на сообщения о мобилизации 18-летних

В Офисе президента ответили на сообщения о мобилизации 18-летних

5 дек 2024, 10:56
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В Україні не готують мобілізацію 18-річних.


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Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин.

Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних, — написав радник президента з питань комунікацій Литвин у відповідь на пост про доцільність вивезення хлопців 15−17 років за кордон.

Раніше повідомлялось, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну негайно збільшити чисельність збройних сил шляхом призову більшої кількості бійців і перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії осіб віком від 18 років.

Україні доведеться ухвалити важкі, але важливі, рішення щодо подальшої мобілізації до війська, — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Источник: Ракурс


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