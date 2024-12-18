Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський 18 грудня прибув до Брюсселя з офіційним візитом.

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У столиці Бельгії глава держави проведе низку важливих зустрічей та заходів. Зокрема, заплановані зустрічі з лідерами та головами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, а також генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради та президентом Єврокомісії. Про це Зеленський написав у Telegram.

Також очікується, що український лідер візьме участь у засіданні Європейської ради.

Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, — а закінчення війни росії проти України, безумовно, є таким питанням — потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн, — наголосив президент.

Тим часом «Радіо Свобода» поінформувала, що президент Франції Емманюель Макрон не братиме участі у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Брюсселі. Також він не відвідає завтрашній саміт ЄС. Причиною цьому стало стихійне лихо в заморських територіях Франції.

Нагадаємо, 18 грудня сім європейських лідерів зустрінуться в Брюсселі з президентом Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марком Рютте. У ході зустрічей може бути порушене питання про розміщення іноземних військ в Україні.

Зеленський у Брюсселі має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та НАТО.

Джерело: «Радіо Свобода»