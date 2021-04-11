Стало известно имя бойца, погибшего в Луганской области. Фото: Район. Ківерці

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Ракурс

Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских защитников. В ВСУ назвали имя военнослужащего, которого убили возле поселка Золотое-3 в Луганской области.

Старшего солдата Андрея Теперика смертельно ранили российские боевики в субботу, 10 апреля. Ему было всего 24 года, сообщили на официальной странице 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко в Facebook.

Российские наемники в очередной раз «соблюдали режим прекращения огня» и коварно убили защитника Украины. Возле Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Теперика. Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям героя, — говорится в сообщении.



Андрей Теперик был родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области. Он служил стрелком-снайпером в 92-й отдельной механизированной бригаде.

Ранее мы сообщали, что оккупанты за минувшие сутки, 10 апреля, девять раз обстреляли позиции ВСУ. В Луганской области выстрелом из стрелкового оружия боевики смертельно ранили бойца ВСУ.