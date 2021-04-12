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Ракурс
Лагерь российских войск возле границы с Украиной попал на видео. Фото: Ютуб

Лагерь российских войск возле границы с Украиной попал на видео

12 апр 2021, 15:56
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Военный лагерь России, который разместился возле границы с Украиной под Воронежем, засняли журналисты британского телеканала Sky News.

Сюжет называется «Украина обвиняет Россию в разжигании напряженности и наращивании военного потенциала». Видеоролик размещен на YouTube.

Журналисты проехали по периметру лагеря, сняли камуфляжные палатки, военный грузовик на лесной дороге и самих военных.

Территория перед полевым лагерем изрезана колеями из-за постоянной разгрузки военной техники.

Спутниковые снимки и свидетельские показания показывают, что численность войск увеличивается всего в нескольких километрах от границы с Украиной, где сотням тысяч украинцев выдали российские паспорта. Правительство России заявляет, что эти перемещения — просто учения, — говорится в подписи к сюжету.


Кроме лагеря, журналисты показали, что происходит на железнодорожной станции Масловка недалеко от украинской границы. Именно там разгружаются эшелоны с российской военной техникой.

Напомним, война с Россией «в открытую» может стать возможной в ближайшее время. Государство-агрессор стянуло к украинским границам ударную группировку. В разведке заявляют, что такие действия со стороны России наблюдались в 2014 году. О

Источник: Ракурс


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