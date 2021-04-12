Принц Вільям опублікував зворушливе фото принца Філіпа

Принц Вільям (праворуч), фото: «Центральная служба новостей»

https://racurs.ua/ua/n153148-prync-vilyam-opublikuvav-zvorushlyve-foto-prynca-filipa.html

Ракурс

Британський принц Вільям, герцог Кембриджський, старший син принца Чарльза та його першої дружини принцеси Діани, вшанував пам’ять нещодавно померлого чоловіка королеви Єлизавети II, опублікувавши зворушливе фото принца Філіпа з його правнуком, принцом Джорджем.

Фото опубліковане на сторінці подружжя герцогів Кембриджських у соціальній мережі Instagram.

Я ніколи не забуду особливі спогади, які назавжди залишаться у моїх дітей, коли їхній прадід приїхав забрати їх у своєму візку, і те, що вони бачили його заразливу жагу до пригод, а також його почуття гумору! — прокоментував фото Вільям.

Мій дід був непересічною людиною і належав до видатного покоління, — зазначив принц. — Я сумуватиму за дідусем, але я знаю, що він хотів би, щоб ми продовжили роботу.

Принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Поховати його планують 17 квітня у родинному склепі британської королівської родини. У зв’язку з епідемією коронавірусу, на заході будуть присутні лише 30 осіб з числа найближчих родичів.

У центрі Лондона можуть встановити пам’ятник принцу Філіпу, повідомляє британська газета Telegraph.

За інформацією видання, пам’ятник можуть встановити поблизу Букінгемського палацу на вулиці Мелл, де вже є меморіали батьків Єлизавети II — короля Георга VI та його дружини Єлизавети Боуз-Лайон.

Зазначається, що цю ініціативу підтримують парламентарії з головних політичних сил країни, а також, ймовірно, підтримає прем'єр-міністр Борис Джонсон.