Принц Уильям опубликовал трогательное фото принца Филиппа

Принц Уильям (справа), фото: «Центральная служба новостей»

https://racurs.ua/n153148-princ-uilyam-opublikoval-trogatelnoe-foto-princa-filippa.html

Ракурс

Британский принц Уильям, старший сын принца Чарльза и его первой жены принцессы Дианы, почтил память недавно умершего мужа королевы Елизаветы II, опубликовав трогательное фото принца Филиппа с его правнуком, принцем Джорджем.

Фото опубликовано на странице супругов герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.

Я никогда не забуду особые воспоминания, которые навсегда останутся у моих детей, когда их прадед приехал забрать их в своей коляске, и то, что они видели его заразную жажду приключений, а также его чувство юмора! — прокомментировал фото Уильям.

Мой дед был незаурядным человеком и принадлежал к выдающемуся поколению, — отметил принц. — Я буду скучать по дедушке, но я знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжили работу.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Похоронить его планируют 17 апреля в семейном склепе британской королевской семьи. В связи с эпидемией коронавируса, на мероприятии будут присутствовать только 30 человек из числа ближайших родственников.

В центре Лондона могут установить памятник принцу Филиппу, сообщает британская газета Telegraph.

По информации издания, памятник могут установить вблизи Букингемского дворца на улице Мэлл, где уже есть мемориалы родителей Елизаветы II — короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон.

Отмечается, что эту инициативу поддерживают парламентарии из главных политических сил страны, а также, вероятно, поддержит премьер-министр Борис Джонсон.