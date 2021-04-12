Местами дожди и 20° тепла – погода в Украине на 13 апреля. Фото: Гадяч сіті

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Погода в Украине во вторник, 13 апреля, прогнозируется облачная с прояснениями.

В южных, центральных и восточных областях страны, а также в Закарпатской и Львовской областях ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер южный, юго-восточный, 4−13 м/с.

Погода в Киеве 13 апреля ожидается без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет 4−6° выше нуля, а днем ​​— 12−14° тепла.

Погода в Харькове также будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут 7−9° тепла, температура воздуха днем ​​будет 16−18° выше нуля.

Погода в Одессе будет облачной и без осадков. Температура воздуха ночью составит 5−7° тепла, а днем ​​ожидается 10−12° с отметкой плюс.

Погода во Львове прогнозируется с дождем днем, ночью осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью будет 5−7° тепла, а днем ​​— 11−13° выше нуля.

Погода в Карпатах также ожидается с дождем. Столбики термометров ночью покажут 5−7° выше нуля, а днем ​​будет 13−15° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 апреля будет спокойной, в течение дня возможны незначительные возмущения.

Напомним, в Украину ползет серьезное похолодание, вытесняя почти летнее тепло, которое успело порадовать нас минувшими выходными. О том, что радость была преждевременной, свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.