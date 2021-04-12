Місцями дощі та 20° тепла – погода в Україні на 13 квітня. Фото: Гадяч сіті

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Погода в Україні у вівторок, 13 квітня, прогнозується хмарна з проясненнями.

У південних, центральних і східних областях країни, а також в Закарпатській і Львівській областях очікуються короткочасні дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер південний, південно-східний, 4−13 м/с.

Погода в Києві 13 квітня очікується без істотних опадів. Вночі температура повітря буде 4−6° вище нуля, а вдень — 12−14° тепла.

Погода в Харкові також буде без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 7−9° тепла, температура повітря вдень буде 16−18° вище нуля.

Погода в Одесі буде хмарною та без опадів. Температура повітря вночі складе 5−7° тепла, а вдень очікується 10−12° з позначкою плюс.

Погода у Львові прогнозується з дощем вдень, вночі опадів не прогнозують. Температура повітря вночі буде 5−7° тепла, а вдень — 11−13° вище нуля.

Погода в Карпатах також очікується з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° вище нуля, а вдень буде 13−15° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 квітня буде спокійною, протягом дня можливі незначні збурення.

Нагадаємо, в Україну суне серйозне похолодання, витісняючи майже літнє тепло, яке встигло потішити нас минулими вихідними. Про те, що радість була передчасна, свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.