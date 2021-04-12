Путін розраховує на капітулянтів в Європі, Макрон його головний союзник — російський політологhttps://racurs.ua/ua/n153146-putin-rozrahovuie-na-kapitulyantiv-v-ievropi-makron-yogo-golovnyy-souznyk-rosiyskyy-politolog.htmlРакурс
Володимир Путін, президент РФ, у своїй агресії розраховує на «капітулянство» Європи, оскільки ні Україна, ні США не відступлять.
Про це опозиційний російський політолог Андрій Піонтковський, який зараз перебуває у Вашингтоні, заявив в інтерв’ю виданню «Українська правда».
Піонтковський зазначає, що Путін у ситуації з Україною намагається сумістити несумісні речі — «покарати Україну» та не потрапити при цьому під обіцяні США «пекельні санкції».
Думаю, план Путіна поєднати непоєднуване полягає в наступному: починається великий наступ російських військ, в перші кілька днів досягається якийсь успіх, захоплюють, наприклад, Маріуполь. Або частину території з боку Криму. І в цей час на сцену виходить основний союзник Путіна — президент Франції Макрон, — зазначає Піонтковський.
Його навіть не треба вербувати. Стандартна роль французьких президентів — легітимізувати всі російські агресії, — наголошує Піонтковський.
Політолог нагадує, що у 2008 році, під час агресії РФ проти Грузії, тодішній президент Франції Ніколя Саркозі був автором плану мирного врегулювання кризи.
Макрон теж буде скакати з яким-небудь листочком паперу, мирними умовами в Москву, до Києва, до Вашингтона, — зазначив Піонтковський.
На думку політолога, Україні не варто розраховувати на відчутну допомогу з боку Європи.
Принаймні, вони визнають, що не Україна порушує Мінські угоди, що Росія не виконує базові пункти про припинення вогню і виведення військовослужбовців. Цього достатньо. Більше нічого хорошого для України вони не можуть зробити, — додав він.