Володимир Путін та Еммануель Макрон, фото: «Газета.ру»

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Володимир Путін, президент РФ, у своїй агресії розраховує на «капітулянство» Європи, оскільки ні Україна, ні США не відступлять.

Про це опозиційний російський політолог Андрій Піонтковський, який зараз перебуває у Вашингтоні, заявив в інтерв’ю виданню «Українська правда».

Піонтковський зазначає, що Путін у ситуації з Україною намагається сумістити несумісні речі — «покарати Україну» та не потрапити при цьому під обіцяні США «пекельні санкції».

Думаю, план Путіна поєднати непоєднуване полягає в наступному: починається великий наступ російських військ, в перші кілька днів досягається якийсь успіх, захоплюють, наприклад, Маріуполь. Або частину території з боку Криму. І в цей час на сцену виходить основний союзник Путіна — президент Франції Макрон, — зазначає Піонтковський.

Його навіть не треба вербувати. Стандартна роль французьких президентів — легітимізувати всі російські агресії, — наголошує Піонтковський.

Політолог нагадує, що у 2008 році, під час агресії РФ проти Грузії, тодішній президент Франції Ніколя Саркозі був автором плану мирного врегулювання кризи.

Макрон теж буде скакати з яким-небудь листочком паперу, мирними умовами в Москву, до Києва, до Вашингтона, — зазначив Піонтковський.

На думку політолога, Україні не варто розраховувати на відчутну допомогу з боку Європи.