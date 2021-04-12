Військові показали позиції бойовиків під Шумами, облаштовані на цивільному об'єкті (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n153145-viyskovi-pokazaly-pozyciyi-boyovykiv-pid-shumamy-oblashtovani-na-cyvilnomu-obiekti-video.html

Ракурс

Українські військові показали відео з насосною станцією поблизу Шумів на Донбасі, на якій бойовики РФ облаштували позиції й ведуть обстріли.

Відповідне відео оприлюднила 10-та гірсько-штурмова бригада у Facebook.

Зазначається, що з насосної станції поблизу селища Шуми вівся обстріл українських позицій. Саме звідти стріляли снайпери бойовиків, які вбили чотирьох військовослужбовців 26 березня.

Насосна станція забезпечує водою Майорськ, Горлівку, Донецьк та Маріуполь. Використання її як військового об'єкта категорично заборонене міжнародним гуманітарним правом.

Військові 10-ї бригади нагадали, що ведення снайперського вогню з насосної станції є військовим злочином.

Чудово знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони почувають себе безкарними. Але відповідати рано чи пізно за скоєне доведеться, — йдеться в дописі.



У пості не вказано, хто і коли зняв відео. Але військові дякують за нього «невідомим патріотам».

Нагадаємо, військовий табір Росії, який розмістився біля кордону з Україною під Воронежем, зафільмували журналісти британського телеканалу Sky News.