Военные показали позиции боевиков под Шумами, оборудованные на гражданском объекте (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n153145-voennye-pokazali-pozicii-boevikov-pod-shumami-oborudovannye-na-grajdanskom-obekte-video.html

Ракурс

Украинские военные показали видео с насосной станцией вблизи поселка Шумы на Донбассе, на которой боевики РФ обустроили позиции и ведут обстрелы.

Соответствующее видео обнародовала 10-я горно-штурмовая бригада в Facebook.

Отмечается, что с насосной станции вблизи поселка Шумы велся обстрел украинских позиций. Именно оттуда стреляли снайперы боевиков, убившие четырех военнослужащих 26 марта.

Насосная станция обеспечивает водой Майорск, Горловку, Донецк и Мариуполь. Использование ее в качестве военного объекта категорически запрещено международным гуманитарным правом.

Военные 10-й бригады, что ведение снайперского огня с насосной станции является военным преступлением.

Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется, — говорится в описании видео.



В посте не указано, кто и когда снял видео. Но военные благодарят за него «неизвестных патриотов».

Напомним, военный лагерь России, который разместился возле границы с Украиной под Воронежем, засняли журналисты британского телеканала Sky News.