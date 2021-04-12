Владимир Путин, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n153144-eskalaciya-v-ukraine-uskoryaet-sozdanie-edinogo-fronta-zapada-protiv-putina-the-washington-post.html

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Россия в последнее время сосредоточивает значительные войска у границ Украины, а также разворачивает в Черном море военно-морские десантные корабли и катера.

Такие действия вызывают споры среди экспертов — действительно ли президент РФ Владимир Путин готовится к эскалации многолетней агрессии против Украины или просто устраивает «шоу» для своего народа или новой администрации США, сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на статью в The Washington Post.

У кремлевского режима есть веские внутренние причины создавать видимость военной угрозы или фактически перезапустить борьбу с Украиной — это многолетняя тактика отвлечения внимания россиян от ухудшения экономического состояния, пандемии коронавируса, непопулярности правящей партии «Единая Россия» и т. п.

В то же время Путину нужно осознавать, что полномасштабная война с Украиной может иметь и противоположный его ожиданиям влияние на Россию — попытка организовать реальные военные действия может провалиться из-за нежелания россиян идти на войну, подчеркивают эксперты.

Кроме того, если агрессия Кремля приведет к появлению единого фронта демократий и серьезным санкциям, это может означать начало конца правления Путина. Отмечается, что санкции против Путина до этого были достаточно осторожными, в частности из-за западных деловых интересов.

Однако лишение доступа к новому капиталу для российских госфондов и субъектов хозяйствования, или даже еще более «экстремальное решение» — отключение России от международной платежной системы SWIFT, точно повлекло бы резкий экономический и политический дискомфорт для Путина и соратников.

Одни угрозы сделать это, вероятно, не заставят Путина отказаться от обострения конфликта с Украиной, — подчеркивается в статье.

Эксперты подчеркивают, что за действиями Путина также наблюдают в Китае, Иране и КНДР. Если агрессия России будет оставаться безнаказанной, ничто не помешает и другим странам начать осуществлять неправомерные территориальные захваты.

В том числе и сам Путин может начать испытывать решимость НАТО в странах Балтии.

Международный порядок превратится в борьбу за сферы влияния, которая наблюдалась перед Второй мировой войной, а конкуренция разжигает военные противостояния, — подчеркивает издание.

Напомним, Госдеп США недавно предупредил Кремль о последствиях агрессии против Украины.