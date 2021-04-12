Володимир Путін, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n153144-eskalaciya-v-ukrayini-pryskoruie-stvorennya-iedynogo-frontu-zahodu-proty-putina-the-washington.html

Ракурс

Росія останнім часом зосереджує значні війська біля кордонів України, а також розгортає в Чорному морі військово-морські десантні кораблі та катери.

Такі дії викликають суперечки серед експертів — дійсно президент РФ Володимир Путін готується до ескалації багаторічної агресії проти України чи просто влаштовує «шоу» для свого народу чи нової адміністрації США, повідомляє видання «Дзеркало тижня» з посиланням на статтю у The Washington Post.

У кремлівського режиму є вагомі внутрішні причини створювати видимість військової загрози чи фактично перезапустити боротьбу з Україною — це багаторічна тактика відвернення уваги росіян від погіршення економічного стану, пандемії коронавірусу, непопулярності правлячої партії «Єдина Росія» тощо.

Водночас Путіну потрібно усвідомлювати, що повномасштабна війна з Україною може мати й протилежний його очікуванням вплив на Росію — спроба організувати реальні військові дії може провалитися через небажання росіян йти на війну, наголошують експерти.

Крім того, якщо агресія Кремля призведе до появи єдиного фронту демократій та серйозних санкцій, це може означати початок кінця правління Путіна. Зазначається, що санкції проти Путіна до цього були досить обережними, зокрема через західні ділові інтереси.

Проте позбавлення доступу до нового капіталу для російських держфондів та суб'єктів господарювання, або навіть ще більш «екстремальне рішення» — відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, точно спричинило б різкий економічний та політичний дискомфорт для Путіна та соратників.

Самі лише погрози зробити це, ймовірно, не змусять Путіна відмовитися від загострення конфлікту з Україною, — наголошується у статті.

Експерти наголошують, що за діями Путіна також спостерігають у Китаї, Ірані та КНДР. Якщо агресія Росії залишатиметься безкарною, ніщо не заважатиме й іншим країнам почати здійснювати неправомірні територіальні захоплення.

Зокрема й сам Путін може почати випробовувати рішучість НАТО у країнах Балтії.

Міжнародний порядок перетвориться на боротьбу за сфери впливу, яка спостерігалася перед Другою світовою війною, а конкуренція розпалює військові протистояння, — наголошує видання.

Нагадаємо, Держдеп США нещодавно попередив Кремль про наслідки агресії проти України.