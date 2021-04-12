Тупицький. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153143-zaborguvav-za-komunalku-tupyckogo-vyselyly-z-koncha-zaspy.html

Ракурс

Олександр Тупицький, колишній голова Конституційного суду України, залишився без будинку в елітній Конча-Заспі.

Будинок відпочинку розірвав договір про користування з Тупицьким через борги за комуналку. Про це йдеться в судових матеріалах.

Повідомляється, що дії будинки відпочинку «Конча-Заспа» Тупицький оскаржив в суді. У позові зазначається, що Тупицькому стало відомо про те, що будинок відпочинку «Конча-Заспа» в односторонньому порядку достроково розірвав контракт користування, за яким екс-голові КСУ було передано в користування приміщення III класу, а саме будинок.

На думку Тупицького, будинок відпочинку діяв всупереч вимогам нормативних актів і умов договору користування, тому він подав позов до суду про визнання протиправним розірвання договору користування в односторонньому порядку. У матеріалах суду говориться, що будинок відпочинку «Конча-Заспа» повідомив заявнику про те, що розриває його, враховуючи наявність заборгованості за користування приміщенням та комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що охорона Олександра Тупицького злякалася юрби під Печерським судом в Києві та вирішила, що відстороненому очільнику КСУ не можна йти на засідання з обрання йому запобіжного заходу.