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Ракурс
Тупицький. Фото: УП

Заборгував за комуналку — Тупицького виселили з Конча-Заспи

12 кві 2021, 17:22
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Олександр Тупицький, колишній голова Конституційного суду України, залишився без будинку в елітній Конча-Заспі.

Будинок відпочинку розірвав договір про користування з Тупицьким через борги за комуналку. Про це йдеться в судових матеріалах.

Повідомляється, що дії будинки відпочинку «Конча-Заспа» Тупицький оскаржив в суді. У позові зазначається, що Тупицькому стало відомо про те, що будинок відпочинку «Конча-Заспа» в односторонньому порядку достроково розірвав контракт користування, за яким екс-голові КСУ було передано в користування приміщення III класу, а саме будинок.


На думку Тупицького, будинок відпочинку діяв всупереч вимогам нормативних актів і умов договору користування, тому він подав позов до суду про визнання протиправним розірвання договору користування в односторонньому порядку. У матеріалах суду говориться, що будинок відпочинку «Конча-Заспа» повідомив заявнику про те, що розриває його, враховуючи наявність заборгованості за користування приміщенням та комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що охорона Олександра Тупицького злякалася юрби під Печерським судом в Києві та вирішила, що відстороненому очільнику КСУ не можна йти на засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Джерело: Ракурс


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