Історія про «розп'ятого хлопчика» – авторка фейку поскаржилася на життя в Росії. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n153142-istoriya-pro-rozpyatogo-hlopchyka-avtorka-feyku-poskarjylasya-na-jyttya-v-rosiyi-video.html

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Авторка фейку про «розіп'ятого хлопчика в Слов’янську», яка раніше також зображала жертву обстрілу у Волновасі, шкодує про сказане.

Галина Пишняк, яка 2014 року розповідала про публічну страту дитини, нібито скоєну українськими силовиками, наразі живе під Смоленськом і працює відеооператоркою в охоронній фірмі. В інтерв’ю телеканалу «Дождь» історію про хлопчика жінка розповідає плутано й відмовляється повторювати.

Так, я шкодую про сказане, тому що ця історія обернулася на гірше для моєї родини… Якби я знала, що все так негативно вплине на мою сім’ю, я б учинила так, як інші люди: нічого не бачу, нічого не знаю. Цькували мене, моїх дітей… Неправда — нехай буде неправда. Я не хочу нічого говорити: ані підтверджувати, ані спростовувати. Кожен має право на власну думку. Хто бачив, хто там був, той знає. Ніхто не скаже правду — люди бояться, — сказала вона.

Жителі Слов’янська ще сім років тому спростували історію про розстріли в центрі міста. Не вдалося знайти жодного доказу історії Пишняк, проте вона й далі стверджує, що це є правдою.

Жінка визнала, що до її сім’ї як біженців з України в Росії ставляться погано, «не сприймають за людей». Заради російського громадянства їм із чоловіком довелося наймати адвоката.

Вони не сприймають нас як людей. Ну, ще сюди ніби все нормально, і в школу дітей нормально прийняли, а там дуже погано. … Якщо щось дитина зробила, діти посварилися, вони відразу — вали у свою Україну, тебе тут ніхто не чекав. Хохлом називали. У мене старший і бійка була в школі через це, — сказала Пишняк.



Також вона розповіла, що народилася в Закарпатській області, з родиною зараз майже не спілкується. Про смерть матері жінка дізналася від родичів у соцмережах.

Нагадаємо, нещодавно російський фейк про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області внаслідок нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське спростували журналісти-фактчекери зі Stopfake.