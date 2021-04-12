История о «распятом мальчике» – автор фейка пожаловалась на жизнь в России

https://racurs.ua/n153142-istoriya-o-raspyatom-malchike-avtor-feyka-pojalovalas-na-jizn-v-rossii-video.html

Ракурс

Автор фейка о «распятом мальчике в Славянске», которая ранее также изображала жертву обстрела в Волновахе, сожалеет о сказанном.

Галина Пышняк, которая в 2014 году рассказывала о публичной казни ребенка, якобы совершенной украинскими силовиками, сейчас живет под Смоленском и работает видеооператором в охранной фирме. В интервью телеканалу «Дождь» историю о мальчике женщина рассказывает сбивчиво и отказывается повторять.

Да, я сожалею о сказанном, потому что эта история обернулась в худшую сторону для моей семьи… Если бы я знала, что это негативно повлияет на мою семью, я бы поступила как другие люди: ничего не вижу, ничего не знаю. Была сильная травля в отношении меня и моих детей. Неправда — ну, пусть будет неправда. Я не хочу ничего говорить: ни подтверждать, ни опровергать. Каждый имеет право на свое мнение. Кто видел, кто там был, тот знает. Никто не скажет правду — люди боятся, — сказала она.

Жители Славянска еще семь лет назад опровергли историю о расстрелах в центре города. Не удалось найти ни одного доказательства истории Пышняк, однако она продолжает утверждать, что это правда.

Женщина признала, что к ее семье как беженцам из Украины в России относятся плохо, «не считают за людей». Ради получения российского гражданства им с мужем пришлось нанимать адвоката.

Они не воспринимают нас как людей. … Ну, еще сюда вроде бы все нормально, и в школу детей нормально приняли, а там очень плохо. … Если что-то ребенок сделал, дети поругались, они сразу — вали в свою Украину, тебя здесь никто не ждал. Хохлом называли. У меня старший и драка была в школе из-за этого, — сказала Пышняк.



Также она рассказала, что родилась в Закарпатской области, с семьей сейчас почти не общается. О смерти матери женщина узнала от родственников в соцсетях.

Напомним, российский фейк о гибели ребенка на неподконтрольной части Донецкой области в результате якобы удара украинского беспилотника в пгт Александровское опровергли журналисты-фактчекеры со Stopfake.