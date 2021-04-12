Тупицкий. Фото: УП

https://racurs.ua/n153143-zadoljal-za-kommunalku-tupickogo-vyselili-iz-koncha-zaspy.html

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Александр Тупицкий, бывший глава Конституционного суда Украины, лишился дома в элитной Конче-Заспе.

Дом отдыха разорвал договор о пользовании с Тупицким из-за долгов за коммуналку. Об этом говорится в судебных материалах.

Сообщается, что действия дома отдыха «Конча-Заспа» Тупицкий обжаловал в суде. В иске отмечается, что Тупицкому стало известно о том, что дом отдыха «Конча-Заспа» в одностороннем порядке досрочно разорвал контракт пользования, по которому главе КСУ было передано в пользование помещение III класса, а именно дом.

По мнению Тупицкого, дом отдыха действовал вопреки требованиям нормативных актов и условиям договора пользования, поэтому он подал иск в суд о признании противоправным расторжения договора пользования в одностороннем порядке. В материалах суда говорится, что дом отдыха «Конча-Заспа» сообщил заявителю о том, что разрывает его, учитывая наличие задолженности за пользование помещением и коммунальные услуги.

Напомним, ранее мы сообщали, что охрана Александра Тупицкого испугалась толпы под Печерским судом в Киеве и решила, что отстраненному главе КСУ нельзя идти на заседание по избранию ему меры пресечения.