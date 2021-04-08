Тупицкий. Фото: Youtube

https://racurs.ua/n152947-ukazy-zelenskogo-ob-otstranenii-tupickogo-objalovali-v-ksu.html

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Указы Зеленского об отстранении от должности бывшего главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина обжаловали в КСУ.

Группа нардепов подала в суд соответствующее конституционное представление. Об этом сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Елена Совгиря на своей странице в Telegram.

Сообщается, что в конституционном представлении группа народных депутатов требует установить конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого и увольнении Тупицкого и Касминина.

Представление подписали 49 депутатов от «Батькивщины» и «Европейской солидарности».

Напомним, ранее мы сообщали, что 27 марта Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. После этого указа Тупицкий созвал заседание Конституционного суда. Как объяснил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, после указа Зеленского Александр Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд. Также решение об увольнении Тупицкого обжаловали в Верховном суде.