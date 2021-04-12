Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: «Газета.ру»

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Владимир Путин, президент РФ, в своей агрессии рассчитывает на «капитулянство» Европы, поскольку ни Украина, ни США не отступят.

Об этом оппозиционный российский политолог Андрей Пионтковский, который сейчас находится в Вашингтоне, заявил в интервью изданию «Украинская правда».

Пионтковский отмечает, что Путин в ситуации с Украиной пытается совместить несовместимые вещи — «наказать Украину» и не попасть при этом под обещанные США «адские санкции».

Думаю, план Путина совместить несовместимое заключается в следующем: начинается крупное наступление российских войск, в первые несколько дней достигается какой-то успех, захватывают, например, Мариуполь. Или часть территории со стороны Крыма. И в это время на сцену выходит основной союзник Путина — президент Франции Макрон, — отмечает Пионтковский.

Его даже не надо вербовать. Стандартная роль французских президентов — легитимизировать все российские агрессии, — подчеркивает Пионтковский.

Политолог напоминает, что в 2008 году, во время агрессии РФ против Грузии, тогдашний президент Франции Николя Саркози был автором плана мирного урегулирования кризиса.

Макрона тоже будет скакать с каким-либо листочком бумаги, мирными условиями в Москву, в Киев, в Вашингтон, — отметил Пионтковский.

По мнению политолога, Украине не стоит рассчитывать на ощутимую помощь со стороны Европы.