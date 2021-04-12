Путин рассчитывает на капитулянтов в Европе, Макрон его главный союзник — российский политологhttps://racurs.ua/n153146-putin-rasschityvaet-na-kapitulyantov-v-evrope-makron-ego-glavnyy-souznik-rossiyskiy-politolog.htmlРакурс
Владимир Путин, президент РФ, в своей агрессии рассчитывает на «капитулянство» Европы, поскольку ни Украина, ни США не отступят.
Об этом оппозиционный российский политолог Андрей Пионтковский, который сейчас находится в Вашингтоне, заявил в интервью изданию «Украинская правда».
Пионтковский отмечает, что Путин в ситуации с Украиной пытается совместить несовместимые вещи — «наказать Украину» и не попасть при этом под обещанные США «адские санкции».
Думаю, план Путина совместить несовместимое заключается в следующем: начинается крупное наступление российских войск, в первые несколько дней достигается какой-то успех, захватывают, например, Мариуполь. Или часть территории со стороны Крыма. И в это время на сцену выходит основной союзник Путина — президент Франции Макрон, — отмечает Пионтковский.
Его даже не надо вербовать. Стандартная роль французских президентов — легитимизировать все российские агрессии, — подчеркивает Пионтковский.
Политолог напоминает, что в 2008 году, во время агрессии РФ против Грузии, тогдашний президент Франции Николя Саркози был автором плана мирного урегулирования кризиса.
Макрона тоже будет скакать с каким-либо листочком бумаги, мирными условиями в Москву, в Киев, в Вашингтон, — отметил Пионтковский.
По мнению политолога, Украине не стоит рассчитывать на ощутимую помощь со стороны Европы.
По крайней мере, они признают, что не Украина нарушает Минские соглашения, Россия не выполняет базовые пункты о прекращении огня и вывода военнослужащих. Этого достаточно. Больше ничего хорошего для Украины они не могут сделать, — добавил он.