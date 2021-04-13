Зеленський назвав нарощування російських військ на кордоні з Україною спробою залякати Захід, фото — ОП

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Росія стягує війська до кордону з Україною, щоб продемонструвати свою могутність і спробувати налякати Захід. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналу Time.

Вони хочуть, щоб Захід злякався сили Росії, її могутності. У цьому немає великого секрету, — сказав в інтерв’ю Зеленський.

На думку Зеленського, цей мотив може допомогти пояснити дії Москви.

Якби Кремль дійсно мав намір вдертися в Україну, його війська, можливо, могли б постаратися більше (як вони це робили під час свого останнього вторгнення в 2014 році), щоб зберегти певний елемент раптовості, — зазначив український президент.

Замість цього росіяни зробили навпаки, констатує Зеленський. Кремль поширив в соціальних мережах кадри нарощування військової потужності. Росіяни відправили військові кораблі, щоб загрожувати Україні з моря, і зібрали на кордоні десятки тисяч військовослужбовців, що є максимумом з часу окупації Криму.

Крім того, Росія попередила США, що підтримка України може перерости в повномасштабнішу війну. А на російському державному телеканалі кремлівський пропагандист навіть запропонував завдати превентивного ядерного удару, який, як він висловився, відлякає американців.

Що вони хочуть зробити, так це підняти градус рівно настільки, щоб показати, що країни Заходу коливаються у своїй підтримці України, що вони насправді не вважають нас партнером, — каже Зеленський.



Президент України додав, що це певна перевірка Заходу.

Нагадаємо, Євросоюз та G7 закликали Росію припинити військові провокації біля кордонів України та внезаконно анексованому Криму.