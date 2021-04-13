https://racurs.ua/n153179-zelenskiy-nazval-naraschivanie-rossiyskih-voysk-na-granice-s-ukrainoy-popytkoy-zapugat-zapad.html

Ракурс

Россия стягивает войска к границе с Украиной, чтобы продемонстрировать свое могущество и попытаться запугать Запад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу Time.

Они хотят, чтобы Запад испугался силы России, ее могущества. В этом нет большого секрета, — сказал в интервью Зеленский.

По мнению Зеленского, этот мотив может помочь объяснить действия Москвы.

Если бы Кремль действительно намеревался вторгнуться в Украину, его войска, возможно, могли бы постараться больше (как они это делали во время своего последнего вторжения в 2014 году), чтобы сохранить определенный элемент внезапности, — отметил украинский президент.

Вместо этого россияне сделали наоборот, констатирует Зеленский. Кремль распространил в социальных сетях кадры наращивания военной мощи. Россияне отправили военные корабли, чтобы угрожать Украине с моря, и собрали на границе десятки тысяч военнослужащих, что является максимумом с момента оккупации Крыма.

Кроме того, Россия предупредила США, что поддержка Украины может перерасти в полномасштабною войну. А на российском государственном телеканале кремлевский пропагандист предложил нанести превентивный ядерный удар, который, как он выразился, отпугнет американцев.

Что они хотят сделать, так это поднять градус ровно настолько, чтобы показать, что страны Запада колеблются в своей поддержке Украины, что они на самом деле не считают нас партнером, — говорит Зеленский.



Президент Украины добавил, что это некая проверка Запада.

Напомним, Евросоюз и G7 призвали Россию прекратить военные провокации у границ Украины и в незаконно аннексированном Крыму.