Евросоюз и G7 призвали Россию прекратить военные провокации

Агрессия России продолжается, фото: «ДонПресс»

https://racurs.ua/n153155-evrosouz-i-g7-prizvali-rossiu-prekratit-voennye-provokacii.html

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Министры иностранных дел так называемой «Большой семерки» (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США), а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель глубоко обеспокоены наращиванием российских военных сил у границ и в незаконно аннексированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

В заявлении Россию призывают остановить масштабное перемещение войск на границы, остановить военную провокацию и принять немедленные меры для деэскалации напряжения.

Эти широкомасштабные передвижения войск, без надлежащего предупреждения, являются угрожающей и дестабилизирующим деятельностью, — подчеркивается в заявлении.



Также в заявлении подтверждается непоколебимая поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, также поддержка «сдержанной позиции Украины».

Напомним, журналисты британского телеканала Sky News недавно засняли военный лагерь России, расположившийся возле границы с Украиной — под Воронежем.